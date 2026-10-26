İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Nebatiye'yi vurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Nebatiye'yi vurdu

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İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye'ye hava ve topçu saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, saldırılar güneydeki Sur kenti ile Nebatiye vilayetine bağlı beldelerde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Nebatiye'ye bağlı Kantara beldesi çevresine hava saldırısı düzenledi.

İsrail topçuları da Sur'a bağlı Mansuri beldesi ile Nebatiye'deki Mifadun beldesinin çevresini hedef aldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Mifadun ve Şevkin beldeleri arasındaki bir evin çatısına iki mühimmat bıraktı.

İsrail ordusu ayrıca Nebatiye'ye bağlı Doğu Zavtar beldesinin Rüveys Mahallesi'nde geniş çaplı patlatma gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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