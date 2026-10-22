İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi - Son Dakika
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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Kefertebnit ve Kantara beldelerini havadan, Sur'un Mansuri beldesi ile Zıbkin Vadisi'ni topçuyla vurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefertebnit ve Kantara beldelerine hava saldırıları düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hedef alınan bölgelerden yoğun duman yükseldiği görüldü.

İsrail topçuları da Sur kentine bağlı Mansuri beldesi, Buyut Siyad mezrası ve Zıbkin Vadisi'ni hedef aldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı, dün olduğu gibi bugün de başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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