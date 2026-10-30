İsrail ordusu Ayn Deyr Bahha'yı kapalı askeri bölge ilan etti, abluka 8. gününde - Son Dakika
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İsrail ordusu Ayn Deyr Bahha'yı kapalı askeri bölge ilan etti, abluka 8. gününde

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İsrail ordusu, El Halil'de 23 Ekim saldırısıyla suçlanan Filistinlilere ait 2 evi yıktıktan sonra Ayn Deyr Bahha'yı kapalı askeri bölge ilan etti. Abluka 8. gününde sürerken El Halil Belediyesi verilerine göre bölgede yerinden edilenler 4 bin 969'a ulaştı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Ayn Deyr Bahha bölgesini kapalı askeri bölge ilan etti.

İsrail ordusunun El Halil'de binlerce Filistinliyi yerinden ettiği, evleri ve tesisleri yıktığı bölgelerde uyguladığı abluka 8'inci gününde sürüyor.

Askerler, El-Celede ve Ayn Deyr Bahha bölgelerine giriş-çıkışları kapatarak Filistinlilerin hareketine kısıtlama getiriyor.

İsrail ordusu bugün de Ayn Deyr Bahha'da 23 Ekim'deki silahlı saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan Filistinlilere ait 2 evi yıkmıştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları daha sonra hoparlörlerle Ayn Deyr Bahha'nın kapalı askeri bölge ilan edildiğini ve bölgeye yaklaşanların "tehlikeli" olarak addedileceğini duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise yıkılan evlerin olduğu bölgeye yaklaşan 10'un üzerinde Filistinlinin alıkonularak elleri başlarının üzerinde kenetlenmiş vaziyette bir İsrail askerinin peşinden bilinmeyen bir yere götürüldüğü görüldü.

İsrail ordusu, Ferş el-Heva kontrol noktasında 23 Ekim'de düzenlenen ve 2 İsrail askerinin öldüğü saldırıdan bu yana El Halil'in El-Celede ve Ayn Deyr Bahha bölgelerine abluka uyguluyor ve Filistinli aileleri evlerini terk etmeye zorluyor.

El Halil Belediyesinin son verilerine göre, bölgede yerinden edilenlerin sayısı 4 bin 969'a ulaştı.

Kaynak: AA
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