İsrail'in Batı Şeria'da Gözaltılar

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail gece baskınlarının adresi Ramallah, El-Bire ve Nablus oldu.

Ramallah ve Bire'deki baskınlarda aralarında İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Sadat'ın eşi Able Sadat'ın olduğu 3 kadın gözaltına alındı.

Sadat'ın kızı sosyal medyada yayımladığı bir videoda, 20'den fazla askerin evlerini bastığını, annesini gözaltına aldığını ve evde arama yaparak eşyaların fotoğrafını çektiğini söyledi.

İsrail güçleri ayrıca, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda 3, güneydeki Madama köyünde 1 ve Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Silvad kasabasında 3 Filistinliyi gözaltına aldı.