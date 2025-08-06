İsrail Ordusu Batı Şeria'da 14 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda en az 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Nablus kentinin doğusundaki Ayn Mülteci Kampı'nda düzenledikleri baskınlarda evlerinde arama yaptığı 6 Filistinliyi ve Tulkerim kentinin kuzeyindeki Deyr el-Gusun beldesinde de evine baskın düzenlediği Mehdi Mahmud Mihna'yı alıkoydu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail ordusunun Beytullahim kentinin güneyindeki Hadr beldesi ile batıdaki Beyt Cala'da evlere baskın düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin El-Halil kentinin kuzeyindeki Beyt Emr beldesinde de gazeteci Ferah Muhammed Ebu Ayyaş'ı (24) evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı, aynı beldede, ailesinin evine yapılan baskında da Yunus Muhammed Mutlak'ı alıkoyduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun ayrıca, El-Halil kentinde evine baskın düzenlediği bir Filistinliyi daha gözaltına aldığı paylaşıldı.