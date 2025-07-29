İsrail Ordusu Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

29.07.2025 13:51
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te en az 30 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınanlar arasında son esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan 3 eski tutuklunun da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "özellikle esir takasıyla serbest bırakılan eski tutukluların yeniden gözaltına alınmasının, işgal güçlerinin sistematik olarak uyguladığı bir politika kapsamında gerçekleştiği, bu durumun açık ve yeni bir takas ihlali olduğu ve tüm serbest bırakılanlara yönelik bir mesaj niteliği taşıdığı, yani onların sürekli hedefte kalacaklarının ilanı olduğu" vurgulandı.

Gözaltıların büyük kısmının güneydeki El-Halil kentinde yer alan Fevvar Mülteci Kampı başta olmak üzere Ramallah, Beytullahim, Nablus, Tubas, Selfit, Tulkerim ve Kalkilya kentlerinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 18 bini aştığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarına göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 1006 Filistinli İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürüldü; yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika

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