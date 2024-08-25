İsrail ordusu, Batı Şeria'da araçlı saldırı girişiminde bulunan Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da araçlı saldırı girişiminde bulunan Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarında, araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail askerlerinin bölgede konuşlandığı belirtildi.

25.08.2024 20:46
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınlarında, araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Ariel (Yahudi yerleşim birimi) çevresindeki kavşakta bir araçlı saldırı düzenlendiği ve eylemcinin olay yerinde öldürüldüğü bilgisi geldi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin bölgede konuşlandığı vurgulandı.

İsrail askerlerinin, bu sabah, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 643'e yükseldi.

İsrail ordusunun, ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Batı Şeria'da araçlı saldırı girişiminde bulunan Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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