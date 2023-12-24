İsrail ordusu Batı Şeria\'da baskın düzenledi

İsrail ordusu, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, baskına öncelikle Nur Şems Mülteci Kampı'nı ablukaya alarak başladı.

İsrail ordusu, kampı çevreleyen binaların çatılarına ve karşısındaki ormanlık alana da keskin nişancılar konuşlandırarak çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskınıyla eş zamanlı olarak insansız hava araçları (İHA) da keşif uçuşu yaptı. Baskında, Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'nda bazı Filistinliler gözaltına alındı.

Bu arada baskın sırasında, kampta ara ara patlama ve askerlerle Filistinliler arasında çıkan çatışmaların sesleri duyuldu.

İsrail güçlerinin, beraberinde getirdiği iş makineleri ve buldozerler, yolları bozmaya ve Filistinlilerin özel mülklerine zarar vermeye devam etti.

İsrail güçleri, 17 Aralık'ta Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA ile düzenlediği saldırılarda 5 Filistinliyi öldürmüştü. 19 Ekim'de de 30 saatlik süren baskında 5'i çocuk 13 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarında da artış yaşanıyor.