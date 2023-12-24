 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. İsrail güçleri, kampı ablukaya alarak çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenledi. Baskında bazı Filistinliler gözaltına alındı ve çatışmalar yaşandı. İsrail güçleri, baskınlarını sürdürerek Filistinlilere zarar vermeye devam ediyor.

İsrail ordusu Batı Şeria\'da baskın düzenledi
24.12.2023 - 07:29,
Abone Ol

İsrail ordusu, gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, baskına öncelikle Nur Şems Mülteci Kampı'nı ablukaya alarak başladı.

İsrail ordusu, kampı çevreleyen binaların çatılarına ve karşısındaki ormanlık alana da keskin nişancılar konuşlandırarak çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin baskınıyla eş zamanlı olarak insansız hava araçları (İHA) da keşif uçuşu yaptı. Baskında, Tulkerim kenti ile Nur Şems Mülteci Kampı'nda bazı Filistinliler gözaltına alındı.

Bu arada baskın sırasında, kampta ara ara patlama ve askerlerle Filistinliler arasında çıkan çatışmaların sesleri duyuldu.

İsrail güçlerinin, beraberinde getirdiği iş makineleri ve buldozerler, yolları bozmaya ve Filistinlilerin özel mülklerine zarar vermeye devam etti.

İsrail güçleri, 17 Aralık'ta Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA ile düzenlediği saldırılarda 5 Filistinliyi öldürmüştü. 19 Ekim'de de 30 saatlik süren baskında 5'i çocuk 13 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarında da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenledi - Son Dakika


07:43
4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13
Milli Savunma Bakanı Güler: 'Dün gece 13, bugün 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Güler: "Dün gece 13, bugün 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
01:00
TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27
6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01
12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37
CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24
Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika
07:43 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13 Milli Savunma Bakanı Güler: "Dün gece 13, bugün 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37 CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24 Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52 Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35 Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 08:25:47. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Batı Şeria'da baskın düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement