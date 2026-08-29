İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskın Düzenledi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, El-Bire kentindeki el-Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin Filistinlilerin üzerine ateş açtığı aktarılan haberde, biri çocuk 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, Filistin Kızılay ekiplerinin ilk müdahaleden sonra 2 yaralıyı hastaneye kaldırdığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.