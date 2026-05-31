İsrail Ordusu Batı Şeria'da Gözaltı Operasyonları Düzenliyor

31.05.2026 13:24
İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı, yaralanmalar yaşandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki baskın ve yıkım faaliyetlerine devam ediyor.

İsrail ordusu Cenin kentinin güneyindeki Meyselun beldesinde bir eve düzenlediği baskında 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin'in Cabirabat mahallesinde daha önce öldürülen bir Filistinlinin ailesine evini de basan İsrail güçleri, evdeki eşyaları tahrip etti, kamera dahil evdeki değerli ürünleri yağmaladı.

Tulkerim'de İsrail güçleri Sayda ve Illar beldelerindeki evlere baskın düzenledi. Baskınlar sırasında aralarında eski bir tutuklunun da bulunduğu 5 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Beytullahim'in güneyindeki Beyt Feccar'da evlerine baskın düzenlediği 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Selfit kentinde ise sabah saatlerinde evlerine baskın düzenlenen 2 kardeş, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

1 Filistinli darbedildi

İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine düzenlediği baskında kasıtlı şekilde bir araca çarptı ve bir Filistinliyi darbettti. Yaralanan Filistinli tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan İsrail güçleri ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir bölgesinin ana girişlerinden olan El-Amud Kapısı yakınlarında Musrara bölgesinde yer alan bir lokantayı yıkmaya başladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor. İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
