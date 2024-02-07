İsrail ordusu Batı Şeria\'da mülteci kamplarına baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan el-Faria ve Nur Şems Mülteci Kamplarına baskın düzenledi, baskına direnen Filistinlilerle İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin askeri buldozerler eşliğinde Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınındaki el-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini söyledi.
Tanıklar, kampın çeşitli noktalarında İsrail güçleri ile baskına direnen Filistinliler arasında silahlı çatışmanın yaşandığını ve İsrail ordusunun kampa takviye birlikler gönderdiğini aktardı.
Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan görgü tanıkları da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu en az 2 Filistinlinin yaralandığını, kampa baskın düzenleyen İsrail özel kuvvetleri ile Filistinliler arasında çeşitli noktalarda çatışmaların yaşandığını belirtti.
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kampa takviye birlik gönderdiğini ve birçok binanın çatısına keskin nişancıları konuşlandırdığını ifade etti.
İsrail güçlerinin bir evi kuşattığını aktaran tanıklar, evin içindeki Filistinlilerin teslim olmasını istediğini söyledi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin Nur Şems Mülteci Kampında gerçek mermiyle yaralanan bir kişiyi hastaneye götürdüğü, İsrail askerlerinin, sağlık ekiplerinin kampta yaralanan bir kıza ulaşmasına engel olduğu kaydedildi.
İsrail güçleri sabah saatlerinde Nur Şems Mülteci Kampı ve Tulkerim kenti mahallelerine düzenlediği baskında birçok eve zorla girerek arama yapıp, çok sayıda Filistinliyi de gözaltına aldıktan sonra bölgeden çekilmişti.
İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
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