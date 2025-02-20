İsrail Ordusu Batı Şeria'da Saldırıları Sürdürüyor

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki saldırılarını sürdürdü.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, daha önce 2 İsrailliyi bıçakladığı iddiasıyla öldürülen Filistinli Amman Avde'nin ailesinin Selfit kentindeki evini ablukaya alan İsrail güçleri, Avde'nin ailesinin oturduğu evini, zorla tahliye ettikten sonra patlayıcılarla yıktı.

Avde, Ağustos 2024'te İsrail'in Holon kentinde gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda iki İsraillinin ölümü, iki kişinin de ağır yaralanmasına yol açmış sonrasında silahla vurularak öldürülmüştü.

Cenin ve Tulkerim'deki saldırılar

İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılarını da 31 gündür, Tulkerim kenti ve mülteci kampındaki saldırılarını ise 25 gündür sürdürüyor.

Bölgeye yeni askeri araçlar ve buldozerler sevk eden İsrail ordusu, kentlerdeki ev, altyapı ve yolları tahrip etmeye devam etti.

İsrail ordusu Nablus'ta da bir evi yıktı

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Nablus kentine bağlı Mecdel Beni Fadıl köyünde bir evi yıktığını duyurdu.

Mecdel Beni Fadıl Köy Meclisi Başkanı Rami Nassar, İsrail ordusunun köyün Cubeyl bölgesine baskın düzenlediğini söyledi.

Nassar, İsrail askerlerinin Muhammed İbrahim Ebu Zayid'i ve ailesini evi boşaltmaya zorladığını ardından da evi yıktığını aktardı.

Köy Meclisi Başkanı Rami Nassar, İsrail'in yaklaşık 160 metrekarelik evi "ruhsatsız olduğu" bahanesiyle yıktığını ifade etti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.