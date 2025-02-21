İsrail Ordusu Batı Şeria'ya 3 Tabur Gönderdi

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İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da "güçlü bir operasyon" gerçekleştirme kararının ardından bölgeye 3 tabur sevk ettiğini duyurdu.

Ordunun X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik durumunun değerlendirilmesi üzerine, Orta Bölge Komutanlığı'na 3 ek tabur gönderilmesine karar verildi.

İsrail ordusu, durumu sürekli değerlendirmeye devam ediyor ve saldırı faaliyetlerini genişletmeye hazır. Batı Şeria'nın kuzeyindeki düşmanca faaliyetleri engelleme operasyonu devam etmektedir."

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Batı Şeria'da "güçlü bir operasyon" yürütmesi için orduya talimat verdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun bu kararı, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile yaptığı durum değerlendirmesinin ardından aldığı kaydedildi.

Bat-Yam'da 3 otobüste art arda patlamalar meydana gelmişti

Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde dün akşam saatlerinde 3 otobüste art arda patlamalar yaşanmıştı.

Patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken ölü ya da yaralı bildirilmemişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.