İsrail ordusu Cenin'de 6 Filistinliyi öldürdü

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 6 Filistinliyi öldürdü.

Görgü tanıkları, Cenin'e baskın yapan İsrail ordusunun kentteki El-Avde Meydanı'nı bombalaması sonucu ölenlerin olduğunu belirtti.

Tanıklar, kente birçok girişinden baskın düzenleyen İsrail askerlerinin bir evi kuşatarak bombaladığını ve baskına karşı çıkan Filistinlilerle İsrail askerleri arasında silahlı çatışmaların yaşandığını aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Cenin'e saldırısının ardından Cenin Devlet Hastanesi'ne 6 Filistinlinin cesedinin getirildiği" belirtildi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin, 20 yaşındaki Ahmed Basim Amuri, 23 yaşındaki Kusay Emced Hezuz, 25 yaşındaki Fuad İyad Aziz Eşkar, 30 yaşındaki Yasin Ahmed Mahmud el-Aridi, 54 yaşındaki Muhammed Mahmud Muhammed Cebbarin ve 23 yaşındaki Hammam Esad Ahmed Haşşaş olduğu kaydedildi.

Filistin Kızılayı da Cenin'deki İsrail baskınında durumu kritik 2 yaralıya müdahale edildiğini duyurdu.

İsrail ordusu 4 saat sonra Cenin'den çekildi

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun 4 saat süren baskından sonra Cenin'den çekildiğini aktardı.

Son ölümlerle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 567'ye yükseldi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya ve Nablus, Ramallah ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskında da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.