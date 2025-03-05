İsrail Ordusu Cenin'de Baskın Düzenledi

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde baskın düzenlediği Doğu Mahallesi'nde konutları yakıp, havaya uçurdu ve bazı kişileri gözaltına aldı.

AA muhabirinin görüştüğü Filistinliler, İsrail ordusunun, buldozerler ve zırhlı araçlar eşliğinde baskın düzenlediği mahallede, yaşadıklarını anlattı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin "Eitan" zırhlı araçlarıyla girdikleri mahallede Filistinlilere ait bir binayı "karargaha" dönüştürürken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Filistin Kızılayı, ekiplerinin Doğu Mahallesi'nde İsrail ordusundan bir Filistinlinin naaşını teslim aldığını açıklarken, bölge sakinleri İsrail güçlerinin bir Filistinlinin daha naaşını alıkoyduğunu ifade etti.

İsrail askerleri, bir apartmanı kuşattı

AA muhabirine konuşan Basim Hardan, "İsrail ordusunun büyük bir kuvvetle 02.00'de Doğu Mahallesi'ndeki bir apartmanı kuşattığını ve içerideki tüm sakinleri dışarı çıkmaya zorladığını" söyledi.

Hardan, "Apartman sakinleri darbedildi, askerler üzerimizden geçti, küfür ve hakaretlere maruz kaldık. Soğuk havaya rağmen elbiselerimiz çıkartıldı ve saat 02.00'den 11.00'e kadar ince kıyafetlerle açık alanda tutulduk." dedi.

Bu saatler boyunca mahalle sakinlerinin büyük bir korku içinde kaldığını dile getiren Hardan, "İsrail güçleriyle en az bir Filistinli arasında silahlı çatışma yaşandı. İsrail askerleri bir Filistinlinin naaşına el koydu. İsrail ordusunun apartmanı bombalarla vurması, bazı dairelerin yıkılmasına yol açtı. Daha sonra başka bir daire tamamen patlatıldı ve küle döndü." ifadelerini kullandı.

-"Çok zor bir geceydi"

İsrail saldırılarına tanık olan Nasır El-Cemil de evinin yakınında yaşanan çatışmaları "savaş" olarak nitelendirerek, "Sabah erkenden İsrail güçleri evime baskın düzenledi, ben ve ailem evin bir köşesine yerleştirildik, ardından İsrail güçleri gelmeye başladı." diye konuştu.

Cemil, "İsrail ordusu, komşu binadaki evimin karşısındaki daireyi hedef alıyordu. Her yere ateş açtılar. Sanki savaş çıkmış gibi bombalar attılar. Çok zor bir geceydi, daha sonra ordu geri çekilerek kimliğini bilmediğimiz bir gencin naaşını alıkoydu." dedi.

Binasının önündeki kanları gösteren Cemil, "Burada İsrail ordusundan haberi olmayan bir genç duruyordu. Onu vurup öldürdüler. İnsanlar ona yardım etmeye çalıştı ama İsrail ordusu onu alıp Filistin Kızılayı'na teslim etti." bilgisini paylaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin'in Doğu Mahallesi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 21 yaşındaki Eyser Abdulhalim Şakir Sadiye'nin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Açıklamada, İsrail ordusunun Sadiye'nin naaşını alıkoyduğu da aktarılmıştı.

Filistin Kızılayından açıklamada ise İsrail ordusunun ateş açması sonucu Cihad Alavine'nin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti. Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" ismi verilen saldırıları anımsatmıştı.