İsrail ordusu Dera'nın Mariye beldesinde sivillerin evlerine ateş açtı
Suriye devlet televizyonuna göre İsrail ordusu, Dera'nın batı kırsalındaki Mariye beldesinde sivillerin evlerine ateş açtı. AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre İsrail güçleri, Şam kırsalının batısındaki Beytcin köyü çevresine de çok sayıda topçu atışı yaptı; saldırılara ilişkin ölü ve yaralı bilgisi yok.
Suriye'de ihlallerini sürdüren İsrail ordusunun, Dera'nın Mariye beldesinde sivillerin evlerine ateş açtığı bildirildi.
Suriye devlet televizyonu el İhbariyye'deki habere göre İsrail ordusu, Dera'nın batı kırsalındaki Mariye beldesinde sivillerin evlerine ateş açtı.
AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'nin güneyinde işgalini sürdüren İsrail güçleri, Şam kırsalının batısındaki Beytcin köyünün çevresine çok sayıda topçu atışı gerçekleştirdi.
Söz konusu saldırılarla ilgili ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu Dera'nın Mariye beldesinde sivillerin evlerine ateş açtı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?