İsrail Ordusu El-Bire'de Çocuğu Yaraladı - Son Dakika
İsrail Ordusu El-Bire'de Çocuğu Yaraladı

09.04.2026 16:39
El-Bire'deki baskında İsrail askerlerinin açtığı ateşle bir Filistinli çocuk yaralandı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentine düzenlediği baskında, Filistinli bir çocuk askerlerin açtığı ateşle yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, El-Bire kentine baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptı.

Baskın sırasında Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı.

İsrail ordusu Filistinli gençlere mermi ve gaz bombasıyla müdahale ederken, gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı ekipleri, baskın sırasında mermiyle yaralanan bir çocuk ile göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiye olay yerinde müdahale etti.

Yaralı çocukla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail Ordusu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu El-Bire'de Çocuğu Yaraladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İsrail Ordusu El-Bire'de Çocuğu Yaraladı - Son Dakika
