İsrail ordusu El Halil'de 2 bin 500 Filistinliyi yerinden etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ordusu El Halil'de 2 bin 500 Filistinliyi yerinden etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi alıkoydu, El Halil'de evlere girerek eşyalara zarar verdi. Filistin İnsan Hakları Merkezi'ne göre El Halil'de yaklaşık 2 bin 500 Filistinli zorla yerinden edildi.

İsrail ordusu, en az 2 bin 500 Filistinliyi zorla yerinden ettiği El Halil başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek 2 Filistinliyi alıkoydu, evlerde arama yaparak eşyalara zarar verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilerin evlerine ve yerleşim yerlerine baskınlar düzenledi.

İsrail ordusu, gece yarısından sonra El Halil'in güneyindeki Es-Semu beldesine baskın gerçekleştirdi.

Beldedeki birçok mahallede konuşlanan İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine zorla girerek kapıları kırdı, eşyalara zarar verdi, bazı Filistinlileri darbetti ve alıkoyarak sorguladı.

İsrail ordusu El Halil'deki saldırıları sırasında Deyr Bahha ve Farş el-Hava bölgelerinde yıkımlar gerçekleştirdi, bölge sakinlerine ait ticari barakalara da zarar verdi.

Tubas kentinde de gece saatlerinde birçok mahalleye konuşlanan İsrail askerleri, daha önce serbest bırakılan eski Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenleyerek arama yaptı, eşyaları tahrip etti.

Beytüllahim'de ise İsrail güçleri, kentin doğusundaki Hindaze bölgesi ile kent merkezinde evlere düzenlediği baskınların ardından 2 Filistinliyi alıkoydu.

İsrail ordusu, Filistinli işçilerin sanayi bölgeleri dışında Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimlerine pazardan itibaren ikinci bir emre kadar girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Aynı şekilde ordu, İsrail hükümetinden gelen direktifler doğrultusunda Batı Şeria'dan İsrail içine tüm geçişlerin de seçimlerin yapılacağı 27 Ekim'de kapatılacağını duyurdu.

El Halil'de yoğunlaşan İsrail'in saldırı ve yıkımları

El Halil'deki bir kontrol noktasında 23 Ekim'de çıkan çatışmada 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 İsrail askeri ölmüştü.

Ordu, olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz da El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını söylemişti.

El Halil Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin yanı sıra eğitim ve idari personelin güvenliği gözetilerek 25-26 Ekim'de okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, dün El Halil'de yaklaşık 2 bin 500 Filistinlinin zorla yerinden edildiğini, bölgeye giriş çıkışlarının kapatıldığını, çok sayıda evin ve ticari işletmelerin yıkıldığını, araçlara el konulduğunu ve ailelerin yaşadığı evlerin zorla tahliye edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
İnsan Haklarıİsrail OrdusuBatı ŞeriaPolitikaFilistinİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:49
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4’ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:38:33. #.0.3#
SON DAKİKA: İsrail ordusu El Halil'de 2 bin 500 Filistinliyi yerinden etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei