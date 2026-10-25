İsrail ordusu El Halil'de 2 bin 500 Filistinliyi yerinden etti

İsrail ordusu, en az 2 bin 500 Filistinliyi zorla yerinden ettiği El Halil başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek 2 Filistinliyi alıkoydu, evlerde arama yaparak eşyalara zarar verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilerin evlerine ve yerleşim yerlerine baskınlar düzenledi.

İsrail ordusu, gece yarısından sonra El Halil'in güneyindeki Es-Semu beldesine baskın gerçekleştirdi.

Beldedeki birçok mahallede konuşlanan İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine zorla girerek kapıları kırdı, eşyalara zarar verdi, bazı Filistinlileri darbetti ve alıkoyarak sorguladı.

İsrail ordusu El Halil'deki saldırıları sırasında Deyr Bahha ve Farş el-Hava bölgelerinde yıkımlar gerçekleştirdi, bölge sakinlerine ait ticari barakalara da zarar verdi.

Tubas kentinde de gece saatlerinde birçok mahalleye konuşlanan İsrail askerleri, daha önce serbest bırakılan eski Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenleyerek arama yaptı, eşyaları tahrip etti.

Beytüllahim'de ise İsrail güçleri, kentin doğusundaki Hindaze bölgesi ile kent merkezinde evlere düzenlediği baskınların ardından 2 Filistinliyi alıkoydu.

İsrail ordusu, Filistinli işçilerin sanayi bölgeleri dışında Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimlerine pazardan itibaren ikinci bir emre kadar girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Aynı şekilde ordu, İsrail hükümetinden gelen direktifler doğrultusunda Batı Şeria'dan İsrail içine tüm geçişlerin de seçimlerin yapılacağı 27 Ekim'de kapatılacağını duyurdu.

El Halil'de yoğunlaşan İsrail'in saldırı ve yıkımları

El Halil'deki bir kontrol noktasında 23 Ekim'de çıkan çatışmada 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 İsrail askeri ölmüştü.

Ordu, olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz da El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını söylemişti.

El Halil Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin yanı sıra eğitim ve idari personelin güvenliği gözetilerek 25-26 Ekim'de okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Filistin İnsan Hakları Merkezi, dün El Halil'de yaklaşık 2 bin 500 Filistinlinin zorla yerinden edildiğini, bölgeye giriş çıkışlarının kapatıldığını, çok sayıda evin ve ticari işletmelerin yıkıldığını, araçlara el konulduğunu ve ailelerin yaşadığı evlerin zorla tahliye edildiğini açıklamıştı.