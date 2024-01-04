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İsrail ordusu, Filistin Kızılayı'nın Han Yunus'taki merkezine saldırdı: 7 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Filistin Kızılayı'nın Han Yunus'taki merkezine saldırdı: 7 ölü, 11 yaralı

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Han Yunus'taki merkezine düzenlediği saldırılarda 3 günde 7 Filistinlinin öldürüldüğünü, 11 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu, Kızılay binasını ve Emel Hastanesi'ni defalarca hedef aldı. Uluslararası topluma ve Kızılhaç ve Kızılay Hareketi paydaşlarına acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Filistin Kızılayı\'nın Han Yunus\'taki merkezine saldırdı: 7 ölü, 11 yaralı
04.01.2024 - 22:21,
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Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Kızılay merkezine düzenlediği saldırılarda 3 günde 7 Filistinlinin öldürüldüğünü, 11 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Kızılayın Han Yunus'taki merkezi ile Emel Hastanesi'ni defalarca ve doğrudan hedef aldığı belirtildi.

Kızılay binasının pek çok katının 3 günden beri topçu ateşiyle hedef alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda biri 5 günlük bebek olmak üzere toplam 7 Filistinlinin öldürüldüğü, 11 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kızılaya bağlı Emel Hastanesi ile çevresindeki binalara yönelik saldırılarda da çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi geçildi.

Son günlerde Emel Hastanesi'ne yönelik saldırıların yoğunlaşmasının yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attığı ve bu saldırılardan büyük endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi paydaşlarına, "Emel Hastanesi ile Filistin Kızılayı binasının, buralarda bulunan sağlık çalışanları, hasta ve yaralıların ve yaklaşık 14 bin yerinden edilmiş kişinin korunması için acilen harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail güçleri, 2 Ocak'ta, Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini hedef almış, saldırıda 5 Filistinli ölmüş, 3 Filistinli de yaralanmıştı. Filistin Kızılayı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in yine Han Yunus'taki Kızılay merkezini vurduğunu, saldırıda bir Filistinlinin öldürüldüğünü, 6 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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