İsrail Ordusu Filistinlileri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor - Son Dakika
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İsrail Ordusu Filistinlileri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor

İsrail, Gazze'de sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor; askerler uygulamayı rutin hale getirmiş.

14.10.2024 20:17
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İsrail ordusunun, Gazze'de hayati tehlike arz eden keşif görevlerinde askerlerini riske atmamak için alıkoyduğu Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı.

The New York Times (NYT) gazetesinin, adı açıklanmayan İsrailli asker ve yetkililere dayandırdığı haberinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun alıkoyduğu Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı belirtildi.

Haberde, İsrail askerleri ve istihbarat mensuplarından oluşan en az 11 timin, Gazze'nin 5 kentinde Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığının altı çizildi.

İsrail askerlerinin alıkoydukları Filistinli sivilleri, Hamas mensuplarının pusu veya bubi tuzağı kurduğuna inandığı bölgelere önden zorla keşfe gönderdiği vurgulanan haberde, söz konusu uygulamanın İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana giderek yaygınlaştığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin söz konusu Filistinlileri Hamas mensuplarının hala saklandığını düşündükleri tünel ağlarının içinde keşif yapmaya ve film çekmeye zorladığı, bu tünellerde jeneratör ve su tankı gibi bubi tuzağı kurulduğuna inandıkları nesneleri hareket ettirmeye zorladıkları vurgulandı.

İsrailli askerlerden, Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı itirafı

NYT'ye konuşan İsrailli 7 asker, söz konusu uygulamayı gözlemlediğini ya da bilfiil parçası olduklarını itiraf etti.

Bu askerler, alıkonan Filistinli sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "rutin, sıradan ve organize bir uygulama olduğunu", ciddi bir lojistik destekle ve savaş alanında bulunan üstlerinin bilgisi dahilinde yapıldığını aktardı.

Ayrıca askerler, canlı kalkan olarak kullanılan Filistinlileri, İsrail istihbarat yetkililerinin Gazze'deki farklı taburlara taşıdığını kaydetti.

Gazete ayrıca, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla, uygulamaya ilişkin bilgi sahibi İsrailli 8 asker ve yetkiliyle de Filistinlilerin Gazze'de canlı kalkan olarak kullanılmasına ilişkin konuştu.

İsrailli askerler, "piyadelere yönelik riskleri sınırlama arzusu nedeniyle bu uygulamayı mevcut savaş sırasında kullanmaya başladıklarını" anlattı.

İsrailli askerlerden bazıları, Filistinlilerin canlı kalkan olarak kullanılmasından son derece rahatsız olduklarını, komutanlarına itiraz ettiklerini belirtti.

İsrailli askerler, bazı düşük rütbeli subayların ellerinde kanıt olmaksızın, alıkonan sivillerin Filistinli silahlı gruplara mensup olduklarını söyleyerek uygulamayı haklı göstermeye çalıştığını vurguladı.

Üst düzey askeri yetkililer ve savunma yetkililerince Gazze'deki gidişat hakkında düzenli olarak bilgilendirilen eski Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Tamir Hayman ise uygulamanın bir versiyonunun Gazze'de ordu tarafından kullanıldığını doğruladı.

"Askerler beni bir köpek gibi bubi tuzaklı bir daireye gönderdi"

Gazeteye konuşan Gazzeli Muhammed Şubeyr (17) ise İsrail askerlerince alıkonduğu 10 gün boyunca kendisinin de canlı kalkan olarak kullanıldığını belirtti.

İsrail askerlerince Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta patlayıcı olduğunu düşündükleri metruk binalarda elleri kelepçeli olarak yürümeye zorlandığını söyleyen Şubeyr, "Askerler beni bir köpek gibi bubi tuzaklı bir daireye gönderdiler." dedi.

Kaynak: AA

The New York Times, The New York Times, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Filistinlileri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor - Son Dakika

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