İsrail ordusu Filistinlilerin çadırına saldırdı, 4 ölü - Son Dakika
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İsrail ordusu Filistinlilerin çadırına saldırdı, 4 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırına düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 4 Filistinli öldü.

16.08.2024 14:17
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırına düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 4 Filistinli öldü.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, El-Mevasi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) ait kurumun yakınlarındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırı bombaladı.

Saldırıda biri kadın, 3'ü çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istemişti.

İsrail, El-Mevasi'nin "güvenli olduğunu" iddia etmişti

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nde kuzey bölgelerden başlattığı zorunlu göçü güneyde yer alan Han Yunus'a ve sonrasında da yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırarak sürdürmüştü.

Han Yunus ve Refah'a saldırılar sırasında İsrail, buradaki Filistinlilerden "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi, altyapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölge.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde buradaki derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Filistinlilerin çadırına saldırdı, 4 ölü - Son Dakika

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