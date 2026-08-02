İsrail Ordusu Gazete Baskısını Toplattı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Gazete Baskısını Toplattı

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İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistin hükümetine ait gazeteyi topladı, bir Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da basılan Filistin hükümetine ait bir gazetenin bugünkü baskısını toplattı.

Yeni Hayat Gazetesi Tulkerim Ofisi Müdürü Murad Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı askerlerin gazetenin dağıtım aracını Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı yakınında durdurarak arama yaptıklarını belirtti.

İsrail askerlerinin Cenin kentine gidecek gazete nüshaların tamamına, Tulkerim'da dağıtılacak nüshaların ise bir kısmına el koyduğunu ifade eden Yasin, böyle bir el koyma olayının ilk kez yaşandığını dile getirdi.

İsrail askerlerinin Celazun Mülteci Kampı'na saldırısında bir Filistinli yaralandı

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti kuzeyinde yer alan El-Celazun Mülteci Kampı'nda, Filistinli bir genç İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin Tıp Kompleksi'ne kaldırılan gencin durumunun ağır olduğunu ve ameliyata alındığını bildirdi.

Filistin Kızılayı ise açıklamasında gencin ayaklarından gerçek mermiyle vurulduğunu kaydetti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Celazun Kampı tarım bölgesinde yeni bir yerleşim yolu açma çalışmalarını başlattığını buranın Filistin toprakların gasbeden İsraillilere hizmet etmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazete Baskısını Toplattı - Son Dakika

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