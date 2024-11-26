İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü açıkladı.
Yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 askerin daha öldüğü belirtildi.
Buna göre, İsrail ordusunun 27 Ekim 2023'te kara saldırıları başlatmasından bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 378 oldu.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusu: Gazze'de 1 Asker Daha Öldü - Son Dakika
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