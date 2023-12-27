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İsrail ordusu Gazze'de 27 Ekim'den bu yana 3 askerini kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de 27 Ekim'den bu yana 3 askerini kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 27 Ekim'den bu yana günlük ortalama 3 İsrailli asker ve subayı kaybetti. Toplamda 874 asker yaralandı.

İsrail ordusu Gazze\'de 27 Ekim\'den bu yana 3 askerini kaybetti
27.12.2023 - 17:59,
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgaline başladığı 27 Ekim'den bu yana günlük ortalama 3 İsrailli asker ve subayı öldürüldü, 16'sı yaralandı.

İsrail ordusu, öldürülen askerlerinden "isimlerinin yayınlanmasına izin verilenleri" duyurduğu için açıklanan sayının kesinliği belirsizliğini koruyor.

Ordunun verilerine göre, 27 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 164 İsrailli asker ve subay öldürüldü, 198'i ağır, 327'si orta, 349'u da hafif olmak üzere 874 İsrailli asker ve subay da yaralandı.

Gazze'de 24 Kasım-1 Aralık tarihlerinde çatışmalara "insani ara" verildiği göz önüne alındığında, İsrail'in karadan işgal sürecine başlamasından bu yana Gazze'de günlük en az 3 İsrailli asker ve subayının öldürüldüğü, 16'sının da yaralandığı ifade ediliyor.

İsrail medyası ise yaralı askerlerin sayısının ordunun açıkladığından fazla olduğunu savunuyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 468 asker ve subayın öldürüldüğünü açıkladı. Bu sayıya, öldürülen 60 polis ve 10 İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet mensubu dahil değil.

Ordu, 7 Ekim'den bu yana 2 bin 66 asker ve subayın yaralandığını, bunlardan 329'unun ağır, 576'sının orta, 1161'inin de hafif yaralı olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'de 27 Ekim'den bu yana 3 askerini kaybetti - Son Dakika
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