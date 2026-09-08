İsrail ordusu Gazze'de 3 evi bombaladı, tarım arazisi ve 2 noktayı hedef aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de 3 evi bombaladı, tarım arazisi ve 2 noktayı hedef aldı

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İsrail ordusu, tahliye uyarılarının ardından Gazze'nin kuzeyi, merkezi ve güneyinde 3 eve saldırdı; ayrıca tarım arazisi ve 2 noktayı hedef aldı. Saldırılarda evlerden biri tamamen yıkılırken, çevredeki yapı ve çadırlarda hasar oluştu; ölü veya yaralı olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi, merkezi ve güneyindeki bazı yerleşim bölgelerinin tahliye edilmesi yönünde uyarılarda bulunmasının ardından 3 evi bombaladı, ayrıca farklı bölgelerde tarım arazisi ve 2 noktayı hedef aldı.

Yerel kaynaklara göre saldırılar, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının günlük ihlalleri kapsamında gerçekleşti???????.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi çevresinde, bir yerleşim bölgesinin tahliye edilmesi yönündeki uyarının ardından bir evi bombaladı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun bir Filistinliyi Şifa Hastanesi'nin güneyindeki bir yerleşim bölgesini boşaltması konusunda uyardığını, bunun ardından bölgede korku ve göç hareketliliği yaşandığını belirtti.

Kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği iki saldırıda evlerden birinin hedef alındığını, evde ve çevredeki yapılarda büyük hasar meydana geldiğini ve bölgede yangın çıktığını aktardı.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinin güneyindeki El-Havd bölgesinde boş bir tarım arazisine saldırı düzenlediği belirtildi.

Gazze'nin orta kesimindeki yerel kaynaklar da İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'nda Ebu Gurkud ailesine ait bir eve saldırı düzenlediğini bildirdi.

Saldırıda evin tamamen yıkıldığı, çevredeki ev ve yapılarda da büyük hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun daha önce de Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Ebu el-Acin bölgesinde, askeri araçların sabah saatlerinde konuşlandıkları bölgelerin dışına onlarca metre ilerlemesinin ardından şiddetli bir patlatma gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, Han Yunus kentinin güneybatısındaki Batan es-Semin bölgesinde, yüzlerce yerinden edilmiş kişinin çadırlarının bulunduğu bir yerleşim bölgesinin tahliye edilmesi yönündeki uyarının ardından bir evi bombaladı.

Görgü tanıkları, saldırıda Lahham ailesine ait evin yıkıldığını, çevredeki ev ve çadırlarda da büyük hasar meydana geldiğini aktardı.

Saldırılarda ölü ve yaralı olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'de 3 evi bombaladı, tarım arazisi ve 2 noktayı hedef aldı - Son Dakika

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