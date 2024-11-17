İsrail Ordusu Gazze'de 374. Askerini Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Ordusu Gazze'de 374. Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü açıkladı. Ölü sayısı 796.

17.11.2024 10:46
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başçavuş rütbesindeki yedek asker Idan Keenan'ın (21), Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde dün çıkan çatışmada keskin nişancıların kurşunuyla öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 374'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 796'ya yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 799 Filistinli öldü, 103 bin 601 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ceset olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazze'de 374. Askerini Kaybetti - Son Dakika

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