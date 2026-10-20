İsrail ordusu Gazze'de ateşkese rağmen eve roket attı, çift öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ordusu Gazze'de ateşkese rağmen eve roket attı, çift öldü, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de ateşkese rağmen bir eve düzenlenen saldırıda Ekrem Bisam Yasin ile eşi Dina Nebil Yasin hayatını kaybetti, 3'ü kadın 4 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait helikopterden Şifa Hastanesi çevresindeki eve roket atıldığını ve yangın çıktığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 39 yaşındaki Ekrem Bisam Yasin ile 36 yaşındaki eşi Dina Nebil Yasin hayatını kaybetti, 3'ü kadın 4 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ile güneyindeki Han Yunus kentine saldırılar düzenledi.

Gazze kentinde bir eve düzenlenen saldırıda 39 yaşındaki Ekrem Bisam Yasin ile 36 yaşındaki eşi Dina Nebil Yasin hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri ile aynı saldırıda yaralanan 3'ü kadın 4 Filistinli Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait helikopterden Şifa Hastanesi çevresinde bulunan bir eve roket atıldığını, Filistinli çiftin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası evde yangın çıktığını aktardı.

Yangın, sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerini hedef almayı sürdürüyor

Öte yandan İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ni topçu atışı ile hedef aldı. Askeri araçlardan ve insansız hava araçlarından (İHA) Filistinlilerin evlerine ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara gece boyunca ateş açıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu bölgelerde binaları ve sivil tesisleri patlayıcılarla yıkmayı sürdürmesi nedeniyle şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail hücum botları Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sahil kesimini hedef aldı, askeri araçlardan ise Sudaniye bölgesine ateş açıldı.

Han Yunus'ta çadırlara ateş açıldı: Filistinli bir kız çocuğu yaralandı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de saldırılarını sürdürdü.

El-İklimi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara açılan ateş sonucu bir kız çocuğu yaralandı.

İsrail ordusu Han Yunus genelinde ateş açmayı ve binaları patlayıcılarla yıkmayı sürdürdü.

Kaynak: AA
Savaş ve Çatışmaİsrail OrdusuİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Zelenski’yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi Trump, Zelenski'yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Düzce’de pes dedirten görüntü Bir de el hareketi çekti Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti
Şamil Tayyar’dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
09:57
MEB’in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım’da başlıyor
MEB'in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başlıyor
09:54
Milyonları ilgilendiren karar İşsizlik maaşında hesap değişiyor
Milyonları ilgilendiren karar! İşsizlik maaşında hesap değişiyor
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
09:01
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 10:23:27. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'de ateşkese rağmen eve roket attı, çift öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei