İsrail Ordusu, Gazze\'de Bir Filistinliyi Öldürdüğünü Kabul Etti

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İsrail ordusunun, işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şati Filistin Mülteci Kampı'ndaki bir evde işitme engelli yaşlı bir Filistinlinin öldürülmesindeki sorumluluğunu kabul ettiği bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'de bir evde yaşlı engelli bir Filistinliyi öldürdüğünü kabul etti.

Ordu olayla ilgili soruşturma başlatacağını duyururken, işlenen cinayeti, "Güçlerimiz sahilin güneyinde, ateş altındaki karmaşık bir savaş bölgesinde faaliyet gösteriyordu." ifadeleriyle savunmaya çalıştı.

Çevreden askerlere doğru ateş açılması nedeniyle eve saldırı yapıldığını iddia eden ordu, "Olay yerinde silahlar bulundu. Terörist olduğundan şüphelenilen silahsız bir kişi vuruldu. Çünkü evi aramaya gelen askerin üzerine doğru ilerliyordu." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, olayın koşullarının araştırılacağını kaydetti.

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, dün, İsrail askerlerinin Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği sıradaki görüntülerini yayınlamıştı.

Bir İsrail askerinin kamerasından çekilen görüntülerde, eve baskın yapan askerlerin evde yalnız kalan yaşlı bir adamı öldürdüğü anlar görülüyor.

Al Jazeera, İsrail askerlerince öldürülen Filistinlinin 73 yaşındaki işitme engelli Ata İbrahim el-Mukayyed olduğunu belirttiği haberinde, Mukayyed'in cesedinin çürüdüğüne ilişkin görüntülerin de bulunduğu ancak bunu yayınlamayı doğru bulmadığını kaydetti.

Haberde, yaşlı Filistinlinin İsrail askerlerinin baskınını duymasının mümkün olmadığına, bölgede çatışmaların farkına varamadığına dikkat çekilerek, askerlerin eve girmesine şaşırdığı, onlara kendisini vurmamaları yönünde işaret etmesine rağmen ateş edildiği vurgulandı.

Al Jazeera'nin haberinde yer verilen bilgiler ile yaşlı Filistinliyi öldüren İsrail askerinin beyanının birbiriyle uyumlu olduğu belirtildi.

Kamera kayıtlarına göre, 73 yaşındaki işitme engelli Ata İbrahim el-Mukayyed, 6 Kasım'da saat 15: 55'te İsrail askerlerince öldürülüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 45 Filistinli öldürüldü, 72 bin 654 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.