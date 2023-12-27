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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 asker daha kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 asker daha kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Bu son kayıplarla birlikte, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı tarihten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 498'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze\'deki çatışmalarda 3 asker daha kaybetti
27.12.2023 - 08:45,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay 3 askerin daha öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498'e yükseldi.

Kaynak: AA
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