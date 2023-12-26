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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 askerini daha kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 askerini daha kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Çatışmalarda biri subay, 5 askerin de ağır yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze\'deki çatışmalarda 3 askerini daha kaybetti
26.12.2023 - 20:22,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 931. Tabur Nahal Tugayından Bölük Komutanı Binbaşı Shay Shamriz (26) ile aynı tugaydan Yüzbaşı Shaul Greenglick'in (26) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, 450. Tabur Bislah Tugayından Başçavuş Maor Lavi'nin (33) de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çatışmalarda biri subay, 5 askerin de ağır yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların hastaneye nakledildiği bildirildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,161'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 495'e yükseldi.

Kaynak: AA
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