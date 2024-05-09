İsrail ordusu Gazze\'deki saldırıda 30 kişiyi öldürdü

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GAZZE, 9 Mayıs (Xinhua) -- İsrail ordusu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik kara harekatını sürdürdüğünü ve saldırının başladığı Pazartesi gecesinden bu yana yaklaşık 30 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, öldürülen 30 kişinin militan olduğu öne sürüldü. Gazze'deki sağlık yetkilileri ise, aralarında dört aylık bir bebeğin de bulunduğu yaklaşık 35 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.