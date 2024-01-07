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İsrail ordusu Gazze'deki Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamı yıktı - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'deki Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamı yıktı

İşgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Osmanlı döneminden kalan son tarihi hamam da İsrail ordusunun saldırısında yıkıldı. Gazze Belediye Sözcüsü, İsrail'in Gazze'nin tarihine ve mirasına karşı suç işlediğini belirterek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) konuya müdahale etmesi çağrısında bulundu. Hamamın sahibi ise yeniden inşa edileceğini umut etti.

İsrail ordusu Gazze\'deki Osmanlı döneminden kalma tarihi hamamı yıktı
07.01.2024 - 14:11,
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İşgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Osmanlı döneminden kalan son tarihi hamam da İsrail ordusunun saldırısında yıkıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Gazze kentinin Eski Şehir bölgesindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde yer alan ve inşası MS 14. yüzyıla kadar uzanan tarihi Es-Semra Hamamı ile çevresindeki çok sayıda binanın tamamen yıkıldığı görüldü.

Gazze Belediye Sözcüsü Hüsnü Muhenna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'nin Eski Şehir bölgesinden çekilmesinin ardından, burada bulunan antik Es-Semra Hamamı'nın tamamen yok edildiği ortaya çıktı." dedi.

İsrail'in Gazze'nin tarihine ve mirasına karşı suç işlediğini vurgulayan Muhenna, bu saldırının açık bir ihlal olduğuna dikkati çekti.

"İsrail diğer tarihi yapılar gibi bu hamamı da kasten yok etti"

Es-Semra Hamamı'nın yıkılmasının İsrail'in Gazze Şeridi'nde hiçbir sembolik yapıyı bırakmamak için yürüttüğü barbarca saldırıların bir parçası olduğunu dile getiren Muhenna, "İsrail ordusu, insani ateşkes öncesinde yok ettiği Reşad eş-Şava Kültür Merkezi, Gazze Belediyesi Arşivleri, halk kütüphanesi ve diğerleri gibi bu hamamı da kasten yok etti." dedi.

Muhenna, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) konuya acilen müdahale etmesi ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin sembollerine, anıtlarına ve mirasına karşı işlediği suçlardan İsrail'i sorumlu tutması çağrısında bulundu.

Es-Semra Hamamı, Gazze Şeridi'ndeki Büyük Ömer Camisi'nden sonra ikinci en büyük arkeolojik anıt ve Filistin'deki en önemli Osmanlı mimari yapılarından biri olup Osmanlı hamamlarının muhteşem örneklerinden biri olarak kabul edilmekteydi.

"İnşallah bir gün bu hamamı yeniden inşa edeceğiz"

Hamamın sahibi Selim el-Vezir, klasik Arap ve Şam bölgesi mimari özelliğine sahip tarihi hamamın, yabancı heyetler ve uluslararası kurumların delegasyonlarının uğrak yeri olduğunu söyledi.

Vezir, "Es-Semra Hamamı, Gazze Şehri'nin bir simgesiydi ve işgal devleti İsrail'in bu seferki hedefi, şehrin en önemli simge yapılarından biri olan bu yapıyı yok etmekti. Yüzyıllardır ailem bu hamamın sahipliğini yapıyor ve her yıl ramazan ayında yıllık bakımını yaptırıyordu. İnşallah bir gün bu hamamı yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Gazze Şeridi'nde kalan son tarihi hamam

Gazze Şeridi'ndeki pek çok antik arkeolojik yapının zamanla yok olmasından sonra, Gazze Şeridi'nde kalan tek tarihi hamam olarak kabul edilen Es-Semra Hamamı, Gazze'yi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelmişti.

Gazze'nin en büyük ve en eski mahallelerinden biri olan Ez-Zeytun'da yer alan hamam, güneş ışıklarının girdiği kubbeli cam tavan gibi birçok farklı özelliğe sahipti.

Hamamın zemini mermer daireler, üçgenler ve farklı renklerde karelerle süslenmiş ve girişlerinden birinin üzerindeki mermer levhada, erken Memluk döneminde "Hicri 685 yılında Sencer bin Abdullah el-Mueyyidi tarafından restore edildiği" ifadesi yer alıyordu.

Ayrıca içinde radyo, sabit hatlı telefon ve çömlek sürahileri gibi birçok nostaljik ve antik arkeolojik parçalar da bulunmaktaydı.

Kaynak: AA
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