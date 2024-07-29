İsrail Ordusu, Gazze'deki Su Deposunu Patlattığını İtiraf Etti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki su deposunun kendi askerleri tarafından patlayıcılarla havaya uçurulduğunu itiraf ederek, olayla ilgili soruşturma açtığı belirtildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, "İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde görev yapan askerlerin uluslararası hukuku ihlal ederek Refah kentinde su deposunu patlatmaları konusunda soruşturma başlattı." ifadelerine yer verildi.

Ordunun 401. Zırhlı Tugayına bağlı birliklerin geçen hafta Refah'taki su deposunu havaya uçurduğu aktarılan haberde, İsrailli askerlerin kentin su deposunu patlatma eylemi için üstlerinden onay almadığı kaydedildi.

İsrailli askerlerden birinin de söz konusu olayın görüntülerini sosyal medyada, "Cumartesi günü münasebetiyle Tel Sultan Mahallesi su deposunun yerle bir edilmesi" yorumuyla paylaştığı vurgulanan haberde, soruşturmanın ilk sonuçlarına göre işlemler başlatılacağı ileri sürüldü.

Haaretz gazetesinin haberinde ayrıca, İsrail ordusunun Refah kentinde havaya uçurduğu su deposunun, İsrail ordusu tarafından "güvenli bölge" olarak duyurduğu muhitte yer aldığına dikkati çekildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarında, dünyada tepkilere yol açan çeşitli video ve fotoğraflar paylaştığına işaret edilen haberde, İsrailli askerlerin Gazze'den paylaştıkları görüntülerle uluslararası tepkileri üzerlerine çektikleri ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.