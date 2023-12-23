İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde 5 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, 2,5 ayı aşkın süredir bombaladığı abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde 5 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askerinin öldürüldüğü, 5 askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

İsrail askerlerinin isim ve fotoğraflarının da yer aldığı açıklamada, ölen ve yaralanan personelin ailelerinin bilgilendirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, ağır yaralı askerlerin hastaneye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana karadan işgal sürecinde öldürülen İsrail askeri sayısı 144'e yükselirken toplam ölen asker sayısı da 477 oldu.