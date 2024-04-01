İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde Yaralanan Binbaşı Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan bir binbaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin güneyinde 29 Mart'ta yaralanan komando birliğinden bir binbaşı hayatını kaybetti.
Böylece, İsrail ordusunda Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 254'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 599 askeri öldü.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 782 Filistinli öldürüldü, 75 bin 298 kişi yaralandı.
Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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