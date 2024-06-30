İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Çatışmalarda 2 Asker Öldü - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Çatışmalarda 2 Asker Öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, birinin yaralandığını açıkladı. Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir asker bubi tuzaklı bir binada bombanın patlaması sonucu ölürken, diğeri ise bir keskin nişancı tarafından öldürüldü. İsrailli askerlerin Gazze Şeridi'ne saldırılar başladığından bu yana ölen asker sayısı 670'e yükseldi. Saldırılarda 3 bin 966 asker ve subay da yaralandı.

30.06.2024 00:15
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, birinin yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 asker öldü, 1 asker ağır yaralandı." denildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, askerlerden biri Gazze kentindeki Eş- Şucaiyye Mahallesi'nde girdiği bubi tuzaklı bir binada bombanın patlaması sonucu öldü, diğeri ise aynı mahallede bir keskin nişancı tarafından öldürüldü.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrailli asker sayısı 316'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere, 670'e yükseldi.

Saldırılarda bugüne kadar 2008'i karadan işgal süresince olmak üzere, 3 bin 966 asker ve subay da yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Çatışmalarda 2 Asker Öldü - Son Dakika

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