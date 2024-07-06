İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerini kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta Gazze kentindeki Eş- Şucaiyye Mahallesi'nde çıkan çatışmalarda 2 askerin öldüğü belirtildi.
İsrail ordusunun 27 Haziran'da Şucaiyye Mahallesi'nde başlattığı saldırıları da sürüyor. Mahallede Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te yoğun hava saldırısı başlattığı Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'ten beri de kara saldırıları düzenliyor.
Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.
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