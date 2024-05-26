İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 635\'e yükseldi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda ağır yaralanan bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda ağır şekilde yaralanan askerin öldüğü belirtildi.

Ölen askerin, Kfir Tugayı'na bağlı Netzah Yehuda Taburu'ndan 20 yaşındaki Çavuş Bezalel Zvi Kovach olduğu ifade edildi.

Böylece, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 286'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 635'e yükseldi.