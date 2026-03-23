Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusu Gazze'ye Ateş Açtı

23.03.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de İsrail ordusu, Cibaliye'deki mülteci kampına ateş açtı, bir kadın yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine açtığı ateşte Filistinli bir kadın yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Cibaliye beldesindeki Halave Mülteci Kampı'na ateş açtı. Saldırıda Filistinli bir kadın karnından vurularak yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sudaniye bölgesi açıklarına yoğun şekilde ateş açtığını aktardı.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin doğu kesimleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgeleri de topçu saldırılarının hedefi oldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 13:34:13. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.