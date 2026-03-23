İsrail Ordusu Gazze'ye Ateş Açtı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine açtığı ateşte Filistinli bir kadın yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Cibaliye beldesindeki Halave Mülteci Kampı'na ateş açtı. Saldırıda Filistinli bir kadın karnından vurularak yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Sudaniye bölgesi açıklarına yoğun şekilde ateş açtığını aktardı.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin doğu kesimleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgeleri de topçu saldırılarının hedefi oldu.