İsrail Ordusu Geçici Ateşkese Rağmen Operasyonlarına Devam Ediyor - Son Dakika
İsrail Ordusu Geçici Ateşkese Rağmen Operasyonlarına Devam Ediyor

19.04.2026 17:13
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde yıkım ve operasyonlarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde işgal altına alınan bölgelere ilişkin bir harita paylaşıldı.

Açıklamada, beş birliğin deniz desteğiyle bölgede Hizbullah altyapısı olduğu iddia edilen yapıları imha etmeye devam ettiği ve bu bölge içerisinde karadan "operasyonlarına devam ettiği" bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, geçici ateşkese rağmen İsrail ordusunun, işgal altında tuttuğu Bayyada ve Nakura beldelerinde bazı evleri gece yarısından sonra patlayıcılarla yıktığını kaydetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Geçici Ateşkese Rağmen Operasyonlarına Devam Ediyor - Son Dakika

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Fenerbahçe’nin yediği gol öncesi faul var mı Otoriteler aynı yorumda birleşti Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

16:24
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
15:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
15:18
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
14:53
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Geçici Ateşkese Rağmen Operasyonlarına Devam Ediyor - Son Dakika
