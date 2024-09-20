İsrail Ordusu Güvenlik Önlemlerini Yeniden Uygulamaya Soktu - Son Dakika
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İsrail Ordusu Güvenlik Önlemlerini Yeniden Uygulamaya Soktu

İsrail ordusu, Yukarı Celile'de sınıra yakın yerleşimlerde güvenlik önlemlerini yeniden devreye aldı.

20.09.2024 14:17
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İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile'de sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde bu sabah kaldırdığı güvenlik sınırlamalarını saatler sonra yeniden devreye soktu.

Ordu, bu sabah bir açıklama yayınlayarak, yapılan durum değerlendirmesinin ardından İsrail İç Cephe Komutanlığı yönergeleri uyarınca dün Yukarı Celile'de sınıra yakın İsrail yerleşim yerlerinde ilan edilen kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

Ancak İsrail ordusu, bu karardan saatler sonra yaptığı yeni bir açıklamayla güvenlik önemlerini tekrar devreye soktu.

İç Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan açıklamaların takip edilmesi gerektiğine işaret edilerek, güvenlik önlemleri çerçevesinde söz konusu bölge sakinlerinden "yerleşim yerlerindeki hareketliliği azaltmaları, toplu halde bulunmaktan kaçınmaları, yerleşim yerlerinin kapılarını kontrol altında tutmaları ve korunan bölgelerin yakınında kalmaları" istendi.

Lübnan'da 17-18 Eylül'de çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması sonrası İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden gerilim daha da tırmanmıştı.

İsrail ordusu dün de Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere 2 ayrı "geniş çaplı" hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Güvenlik Önlemlerini Yeniden Uygulamaya Soktu - Son Dakika

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