İsrail ordusu, Hamas saldırısı ve başarısızlıkları araştırmak için ekip kurdu

İsrail ordusunun, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısı ve öncesindeki başarısızlıkları araştırmak için ekip kurduğu belirtildi.

Konuya dair haber, İsrail'in "Haaretz" gazetesinde yayımlandı.

Habere göre İsrail ordusu, Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırı ve öncesinde gerçekleşen başarısızlıkları soruşturmak için bir ekip kurdu.

Bu ekipte eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Shaul Mofaz, eski İsrail Ordusu İstihbarat Başkanı Aharon Ze'evi-Parkash ve eski İsrail Ordusu Güney Komutanı Sami Turjman'ın da yer alacağı kaydedildi.

Jerusalem Post gazetesi, İsrail savaş kabinesinin dün geç saatlerde gerçekleşen toplantısında, çok sayıda bakanın Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi dahil toplantıda bulunan ordu temsilcilerini hedef almasının ardından hararetli tartışmalar yaşandığını yazmıştı.

Bakanların, ordunun 7 Ekim olaylarına ilişkin bir soruşturmaya "2005 yılında Gazze Şeridi'nden geri çekilmeyi destekleyen yetkilileri" de dahil etmeyi planladığına ilişkin iddia karşısında öfkesini dile getirdiği belirtilmişti.