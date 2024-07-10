İsrail Ordusu, Hamas Saldırısı Sırasında Be'eri Yahudi Yerleşiminde Ciddi Kusurlar Gösterdi - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Hamas Saldırısı Sırasında Be'eri Yahudi Yerleşiminde Ciddi Kusurlar Gösterdi

İsrail ordusu tarafından yapılan bir soruşturmada, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısı sırasında ordunun Gazze Şeridi sınırında yer alan Be'eri Yahudi yerleşim birimindeki davranışında 'ciddi kusurlar' olduğu ortaya çıktı. İsrail ordusu, soruşturmanın sonucuna ilişkin bir rapor hazırladı ve askerlerin çatışmayı yürütme biçiminde 'ciddi kusurlar' tespit edildiğine dikkat çekildi. İsrail medyasında, saldırı sırasında Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

10.07.2024 23:07
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İsrail ordusu tarafından yapılan bir soruşturmada, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısı sırasında ordunun Gazze Şeridi sınırında yer alan Be'eri Yahudi yerleşim birimindeki davranışında "ciddi kusurlar" olduğu ortaya çıktı.

Haaretz gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail ordusu, 7 Ekim'de Be'eri'de yaşanan çatışmalara dair yürüttüğü soruşturmanın sonucuna ilişkin bir rapor hazırladı.

Raporda, askerlerin çatışmayı yürütme biçiminde "ciddi kusurlar" tespit edildiğine dikkat çekildi.

İsrail'in kendi vatandaşlarını öldürdüğü "Hannibal Protokolü"

Kurulduğu günden bu yana rehine krizleriyle boğuşmak zorunda kalan İsrail, bu durumun kendisine son derece büyük bedeller ödettiğini düşünerek 1986 yılında bir protokol hazırlamıştı.

Rehinelerin kurtarılma imkanı yoksa onları alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören Hannibal Protokolü, yaklaşık 20 sene gizlenmişti. 2003'te İsrailli doktor Avner Shiftan tarafından öğrenilen protokol, Haaretz gazetesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının şahitliği ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması üzerine Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Yakınlarını Nova Müzik Festivali'nde kaybedenler 2 Ocak'ta İsrail güçlerinin "sorumluluğunun araştırılması" hakkında ihmal davası açarken, Be'eri yerleşim biriminde ölenlerin aileleri 6 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye, olayın kapsamlı ve şeffaf şekilde soruşturulmasını isteyen bir mektup göndermişti.

İsrail medyasında, 7 Ekim saldırısı sırasında, İsrail ordusunun esirleri de öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü'nü uyguladığı haberleri yer almış, olayla ilgili soruşturma açılması çağrıları yapılmıştı.

İsrail ordusunun 6 Şubat'ta, orduya ait tankın 7 Ekim günü Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirin ölmesiyle ilgili soruşturma başlattığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Hamas Saldırısı Sırasında Be'eri Yahudi Yerleşiminde Ciddi Kusurlar Gösterdi - Son Dakika

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