İsrail ordusu, Hamas tarafından esir alınan iki İsraillinin öldüğünü doğruladı

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İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarında Hamas tarafından esir alınan Alexander Dancyg ve Yagev Buchshtab'ın birkaç ay önce Han Yunus'taki saldırılar sırasında "yanlışlıkla" öldürülmüş olabileceklerini doğruladı.

Ordu, Hamas'ın 10 Mart'ta iki esirin çatışmalarda öldüğünü açıklamasına rağmen, konuya ilişkin yeni açıklama yayınladı.

Hamas'ın Mart ayındaki açıklamasını şimdiye dek kabul etmeyen ordu, 76 yaşındaki Dancyg ve 35 yaşındaki Buchshtab'ın öldüğüne dair yeni istihbarat bilgileri edinerek olayı doğruladı.

Aralık ila Nisan arasında Han Yunus'ta saldırılarını sürdüren ordu, kesin ölüm koşullarını açıklamadığı iki esirin Han Yunus'taki saldırılarda "yanlışlıkla" öldürülmüş olabileceklerini doğruladı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda İsrailli esir "yanlışlıkla" öldürüldü.

Buchshtab'ın karısı, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında 28 Kasım'da serbest bırakılmıştı.

Gazze'de 116 İsrailli esir olduğu belirtilirken, bunlar arasında 44'ünün ölü olduğu tahmin ediliyor.