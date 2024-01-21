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İsrail Ordusu, Gazze'deki Mezarları Tahrip Ederek Çekildi - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Gazze'deki Mezarları Tahrip Ederek Çekildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin güneyinden çekilirken geride kazılarak tahrip edilmiş mezarlar bıraktı. İsrail askerleri, Han Yunus'un güneyindeki bölgeden çekildiğinde Filistinli ailelere ait mezarların kazıldığı ortaya çıktı. İsrail ordusu daha önce de Gazze'deki mezarları açarak tahrip etmişti. Son olarak Han Yunus kentindeki bir mezarlıkta çok sayıda kabir yıkıldı ve bazı cenazeler ortaya saçıldı.

İsrail Ordusu, Gazze\'deki Mezarları Tahrip Ederek Çekildi
21.01.2024 - 14:59,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin güneyinden çekilirken geride kazılarak tahrip edilmiş mezarlar bıraktı.

İsrail askerleri, bu sabah Han Yunus'un güneyindeki bölgeden çekildi. Askerlerin çekilmesinin ardından ise Filistinli ailelere ait mezarların kazılmış olduğu görüldü.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı mezarları açarak cesetleri çıkardığını doğrularken, bunun Hamas'ın elinde olan ve öldüğü bildirilen İsrailli esirlerin buralara gömülüp gömülmediğini anlamak için yapıldığını savunmuştu.

Kazılan mezarlarda İsrailli esirlere ait olmadığı belirlenen cesetlerin "saygı çerçevesinde" iade edildiği ileri sürülmüştü.

İsrail ordusunun Gazze'de birçok mezarı açtığı ve kabristanları tahrip ettiği ortaya çıkmıştı.

Son olarak İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki mezarlığı tahrip etmişti.

Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüntülere yansımıştı.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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