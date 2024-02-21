İsrail ordusu, Han Yunus\'tan çekilirken çok sayıda ceset bıraktı

Güncel

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi bölgesinden ardında çok sayıda ceset bırakarak çekildi.

İsrail güçleri dün gece girdiği Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesi ile kuzeydoğusundaki El-Karara Limanı çevresinden 10 saat süren saldırılarının ardından çekildi. İsrail ordusunun çekilmesinin ardından yollarda, tarım arazilerinde çok sayıda Filistinlinin cesetlerinin olduğu görüldü.

Söz konusu Filistinlilerin ateşli silahlarla vurularak öldürüldükleri anlaşılırken, bölgedeki yollar, evler ve altyapıda oluşan büyük yıkım da dikkati çekti.

İsrail ordusu dün gece Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesine girmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Mevasi'deki saldırılarda en az 26 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi bölgesi

Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin çadırının olduğu Mevasi bölgesi, İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği yerler arasında bulunuyordu.

İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlilerin bu bölgeye gitmesini istemişti.

İki bölgeye ayrılmış olan Mevasi'nin Han Yunus'taki kısmı kentin en güneybatısında yer alıyor ve Deyr el-Belah kenti yakınlarına kadar uzanıyor.

Bölgenin genellikle tarım arazileri ve kum tepelerinden oluşan Refah'a bağlı kısmı ise kentin en kuzeybatısında kalıyor.

Mevasi'de yaklaşık 9 bin Filistinlinin bulunduğu ve bunlardan 2 bininin bölgenin Refah'ta kalan kısmında yaşadığı tahmin ediliyor.