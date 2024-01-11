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İsrail ordusu Han Yunus ve Refah'ı vurdu: 12 ölü - Son Dakika
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İsrail ordusu Han Yunus ve Refah'ı vurdu: 12 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a gerçekleştirdiği saldırıda 7, Refah'a yönelik saldırısında ise 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar 97. günde devam ediyor. Soykırım davası ise bugün Hollanda'da başlayacak.

İsrail ordusu Han Yunus ve Refah\'ı vurdu: 12 ölü
11.01.2024 - 20:31,
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- İsrail ordusu Han Yunus ve Refah'ı vurdu: 12 ölü

HAN YUNUS - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a gerçekleştirdiği saldırıda 7, Refah'a yönelik saldırısında ise 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılar 97. günde sürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Ebu Namus ailesine ait evi gece saatlerinde bombaladı. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, 25 Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, "güvenli bölge" olarak nitelendirdiği Refah kentini de vurdu. Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir noktaya gerçekleştirilen saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Soykırım davası başlayacak

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerinin "soykırım" suçu teşkil ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine yönelik 2 gün sürecek duruşmaları, bugün yerel saatle 10.00'da Hollanda'nın Lahey kentinde başlayacak.

Kaynak: İHA
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