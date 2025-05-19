İsrail Ordusu Hastaneye Saldırdı - Son Dakika
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İsrail Ordusu Hastaneye Saldırdı

İsrail, Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin tıbbi malzeme deposuna saldırarak hasara neden oldu.

19.05.2025 10:43
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin tıbbi malzeme deposuna saldırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesinin tıbbi malzeme deposunu hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sonucu hastanede hasar oluşurken, tıbbi malzemelerin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

Medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu 13 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane olan Nasır Hastanesi'ni hedef alarak orada tedavi gören çok sayıda Filistinliyi öldürmüş ve yaralamıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Hastaneye Saldırdı - Son Dakika

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