İsrail Ordusu, Gazze\'deki sahra hastanesine saldırdı: Yaralananlar var

Hastanelerdeki tesislerin, personelin ve hastaların korunması için "harekete geçilmesi" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in hastaneler ile tedavi gören hastalara yönelik suçlarını ve hedef alma eylemlerini kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açılan ateş sonucu sahra hastanesinde yaralananların olduğu, büyük korku ve panik yaşandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç'a ait bir sahra hastanesine ateş açtığı, yaralananların olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine 13 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 25 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 2 çalışanının öldüğünü duyurmuştu.

Gazze'deki Filistinli yetkililer de sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.