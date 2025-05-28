İsrail Ordusu, Gazze'deki sahra hastanesine saldırdı: Yaralananlar var - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Gazze'deki sahra hastanesine saldırdı: Yaralananlar var

İsrail Ordusu, Gazze\'deki sahra hastanesine saldırdı: Yaralananlar var
28.05.2025 21:03
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İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentindeki Kızılhaç'a ait sahra hastanesine ateş açtığı, bu saldırıda yaralanmaların olduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığı, hastanelerin korunması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılhaç'a ait bir sahra hastanesine ateş açtığı, yaralananların olduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde bulunan sahra hastanesine ateş açtığı belirtildi.

SAHRA HASTANESİNE SALDIRI: YARALANANLAR VAR

Açılan ateş sonucu sahra hastanesinde yaralananların olduğu, büyük korku ve panik yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in hastaneler ile tedavi gören hastalara yönelik suçlarını ve hedef alma eylemlerini kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Hastanelerdeki tesislerin, personelin ve hastaların korunması için "harekete geçilmesi" çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine 13 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda en az 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 25 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 2 çalışanının öldüğünü duyurmuştu.

Gazze'deki Filistinli yetkililer de sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Gazze'deki sahra hastanesine saldırdı: Yaralananlar var - Son Dakika

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