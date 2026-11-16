İsrail ordusu Hirbet Ummulhayr\'ı askeri bölge ilan edince AB heyeti köyden ayrıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin temsilcisi Andreas Fiedler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması ve faillerin hesap vermesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Fiedler, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde bulunan Hirbet Ummulhayr köyünü AB heyetiyle birlikte ziyaret etti.

İsrail ordusu, ziyaret sırasında köyü kapalı askeri bölge ilan etti. Bunun üzerine AB heyeti ile onlara eşlik eden El Halil Valisi Halid Dudin bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

El Halil Valiliği, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarının arttığı bir dönemde köyün koşullarını yerinde incelemek üzere üst düzey bir AB heyetinin gerçekleştireceği ziyareti takip etmeleri için basın mensuplarına çağrıda bulunmuştu.

"İsrailli gaspçıların Batı Şeria'daki şiddeti durmalı"

Fiedler AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrailli gaspçıların Batı Şeria'daki şiddeti durmalı." dedi.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karışan İsraillileri hesap vermeye zorlaması gerektiğini vurgulayan Fiedler, AB'nin şiddet eylemlerine karışan bazı İsraillilere yaptırım uyguladığını hatırlattı.

Fiedler, İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu yerleşim birimlerinin "uluslararası hukuka göre yasa dışı" olduğunu vurguladı.

AB'nin bölgedeki Filistinli topluluklara desteğini sürdüreceğini ifade eden Fiedler, "Bölge sakinlerinin daha iyi bir yaşam sürmesi için Filistinli toplulukları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

El Halil'e ilk kez geldiğini belirten Fiedler, bölgedeki koşulları yerinde görmenin ve Filistinli toplulukların belediye başkanlarını dinlemenin önemine işaret etti.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Hirbet Ummulhayr'daki saldırıları giderek artıyor. Köyün çevresinde ve içinde kaçak yerleşim noktaları kurulurken Filistinlilerin evleri ve yapıları yıkılıyor, köy sakinleri saldırılara ve hareket kısıtlamalarına maruz kalıyor.

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen soykırımla eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ve İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları da yoğunlaştı.

Filistin verilerine göre, Batı Şeria'daki saldırılarda 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Saldırılar kapsamında evler ve yapılar yıkılıyor, camiler ve araçlar ateşe veriliyor, tarım arazileri tahrip ediliyor, çiftçilerin arazilerine ulaşması engelleniyor ve Filistinliler yerlerinden ediliyor.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı resmen ilhak etmeye zemin hazırladığına ve bunun Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen Filistin devletinin kurulması imkanını ortadan kaldıracağına dikkati çekiyor.