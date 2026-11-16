İsrail ordusu Hirbet Ummulhayr'ı askeri bölge ilan edince AB heyeti köyden ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ordusu Hirbet Ummulhayr'ı askeri bölge ilan edince AB heyeti köyden ayrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail ordusu Hirbet Ummulhayr\'ı askeri bölge ilan edince AB heyeti köyden ayrıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AB Filistin temsilcisi Andreas Fiedler'in Hirbet Ummulhayr ziyaretinde İsrail ordusu köyü kapalı askeri bölge ilan etti ve heyet bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Fiedler, İsrailli gaspçıların Batı Şeria'daki şiddetinin durması ve faillerin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Filistin temsilcisi Andreas Fiedler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması ve faillerin hesap vermesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Fiedler, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesinde bulunan Hirbet Ummulhayr köyünü AB heyetiyle birlikte ziyaret etti.

İsrail ordusu, ziyaret sırasında köyü kapalı askeri bölge ilan etti. Bunun üzerine AB heyeti ile onlara eşlik eden El Halil Valisi Halid Dudin bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

El Halil Valiliği, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarının arttığı bir dönemde köyün koşullarını yerinde incelemek üzere üst düzey bir AB heyetinin gerçekleştireceği ziyareti takip etmeleri için basın mensuplarına çağrıda bulunmuştu.

"İsrailli gaspçıların Batı Şeria'daki şiddeti durmalı"

Fiedler AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrailli gaspçıların Batı Şeria'daki şiddeti durmalı." dedi.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karışan İsraillileri hesap vermeye zorlaması gerektiğini vurgulayan Fiedler, AB'nin şiddet eylemlerine karışan bazı İsraillilere yaptırım uyguladığını hatırlattı.

Fiedler, İsrail'in Batı Şeria'da kurduğu yerleşim birimlerinin "uluslararası hukuka göre yasa dışı" olduğunu vurguladı.

AB'nin bölgedeki Filistinli topluluklara desteğini sürdüreceğini ifade eden Fiedler, "Bölge sakinlerinin daha iyi bir yaşam sürmesi için Filistinli toplulukları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

El Halil'e ilk kez geldiğini belirten Fiedler, bölgedeki koşulları yerinde görmenin ve Filistinli toplulukların belediye başkanlarını dinlemenin önemine işaret etti.

İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Hirbet Ummulhayr'daki saldırıları giderek artıyor. Köyün çevresinde ve içinde kaçak yerleşim noktaları kurulurken Filistinlilerin evleri ve yapıları yıkılıyor, köy sakinleri saldırılara ve hareket kısıtlamalarına maruz kalıyor.

Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana sürdürülen soykırımla eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ve İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları da yoğunlaştı.

Filistin verilerine göre, Batı Şeria'daki saldırılarda 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Saldırılar kapsamında evler ve yapılar yıkılıyor, camiler ve araçlar ateşe veriliyor, tarım arazileri tahrip ediliyor, çiftçilerin arazilerine ulaşması engelleniyor ve Filistinliler yerlerinden ediliyor.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı resmen ilhak etmeye zemin hazırladığına ve bunun Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen Filistin devletinin kurulması imkanını ortadan kaldıracağına dikkati çekiyor.

Kaynak: AA
İnsan Haklarıİsrail OrdusuBatı ŞeriaDiplomasiOrta DoğuPolitikaFilistinİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı Leonardo DiCaprio’nun doğum günü partisine minibüslerle transparan elbiseli kadınlar taşındı
Banu Alkan’dan sürpriz karar Artık kendi programı var Banu Alkan'dan sürpriz karar! Artık kendi programı var
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti Son sözleri dikkat çekiciydi 14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
16:53
İşte emekliler için masadaki zam formülü EYT’lileri de yakından ilgilendiriyor
İşte emekliler için masadaki zam formülü! EYT'lileri de yakından ilgilendiriyor
15:37
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
15:35
Çiğdem Karaaslan, Özlale’nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
Çiğdem Karaaslan, Özlale'nin fon iddialarını yalanladı: Yargıya taşıyacak
15:35
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 16:58:02. #.0.3#
SON DAKİKA: İsrail ordusu Hirbet Ummulhayr'ı askeri bölge ilan edince AB heyeti köyden ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android